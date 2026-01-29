Mercedes-Benz enthüllt seine neueste Version der meistverkauften Luxuslimousine der Welt. Der Preis für die günstigste Version knackt die Hunderttausend-Euro-Marke.
29.01.2026 - 18:45 Uhr
Sie ist das Maß der Dinge, bei Mercedes-Benz ohnehin. Die meistverkaufte Luxuslimousine der Welt ist seit Jahrzehnten der Prüfstein dafür, ob der Konzern seinen eigenen Anspruch einlösen kann – technologisch vorauszugehen, die Messlatte beim Komfort zu setzen und am Ende auch wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Denn wenn die S‑Klasse überzeugt, stehen die Chancen gut, dass sie die Wettbewerber auf Distanz hält. Jede neue Generation – und selbst jede Modellpflege – wird deshalb zum Gradmesser für die Marke.