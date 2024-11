In den Kitas in Leinfelden-Echterdingen arbeiten bereits 13 Erzieherinnen aus Spanien, mehr als 300 sind es in Baden-Württemberg. Was ist der Erfolg der Fachkräfte-Offensive? Und was können Unternehmen davon lernen?

Daniel Gräfe 03.11.2024 - 12:56 Uhr

Eigentlich hätte Esther Moreno (26) ja in Barcelona als Erzieherin einen sicheren Job gehabt. Dennoch setzte sie sich im Herbst 2022 mit vier weiteren Erzieherinnen aus Spanien in den Flieger nach Stuttgart, um ihre Stelle in einer Kita in Leinfelden-Echterdingen anzutreten.