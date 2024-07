Factory 56 in Sindelfingen

Lange Zeit blieben besonders luxuriöse Autos von wirtschaftlichen Einbußen verschont. Doch nach Porsche kürzt nun auch Mercedes die Produktion eines Top-Modells. Für diese Kürzung gibt es eine Reihe von Gründen.

Klaus Köster 31.07.2024 - 06:00 Uhr

Die schwache Nachfrage nach der renditestarken S-Klasse führt nun zu einer strukturellen Kürzung der Produktion in Sindelfingen. Das Unternehmen wird die Fertigung in der Factory 56 im vierten Quartal dieses Jahres vom Zwei- auf einen Einschichtbetrieb umstellen. Damit wird die Fertigungskapazität in dieser hoch modernen Halle, die sämtliche Fahrzeuge der S-Klasse, ihrer Maybach-Variante und des vollelektrischen Luxusfahrzeugs EQS für die Weltmärkte herstellt, deutlich gekürzt.