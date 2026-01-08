Die Polizei hat am Mittwochabend in Stuttgart nach einer Person gefahndet – auch aus der Luft. Das war der Grund für die Fahndung.
08.01.2026 - 08:31 Uhr
Der Einsatz eines Polizeihubschraubers hat am Mittwochabend zahlreiche Stuttgarter rätseln lassen. Die Polizei teilte zunächst lediglich mit, es handele sich um Fahndungsmaßnahmen im Bereich Untertürkheim. Hierbei werde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Man suche nach einer flüchtigen Person. „Eine Gefahr geht nicht aus“, schrieb die Polizei auf X. Im weiteren Verlauf sei der Polizeihubschrauber auch im Bereich Bad Cannstatt unterwegs gewesen.