Die Fahndung nach dem Unbekannten, der in einer Bar in Göppingen einen 29-Jährigen mit einer Maschinenpistole erschossen hat, laufen auf Hochtouren. Selbst aus der Luft und mit Polizeihunden wurde nach dem Mann gesucht. Bislang ohne Erfolg.

Sebastian Steegmüller 04.10.2024 - 16:19 Uhr

Ein blaues Siegel der Polizei klebt an der Eingangstür der Shorty’s Café Bar im Zentrum Göppingens. Nicht nur Gästen unter 18 Jahren ist vorerst der Zutritt in die Raucherkneipe verwehrt, die erst im vergangenen Sommer eröffnet hat. Sondern allen. Der Grund: Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend in dem Lokal an der Gartenstraße das Feuer eröffnet und einen 29-jährigen Gast getötet. Zwei weitere Männer wurden lebensgefährlich verletzt. Ihr Alter ist bisher nicht preisgegeben worden, möglicherweise, um Täterkreise im Ungewissen über deren Identität zu lassen. Die beiden Überlebenden wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht und noch in der Nacht notoperiert. Auch am Freitagnachmittag gab es jedoch keine neuen Informationen zu ihrem Gesundheitszustand.