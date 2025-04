Ein Senior durchbricht mit seinem Mercedes in Gerlingen einen Zaun und landet auf dem Friedhof. Das Auto überschlägt sich, geht in Flammen auf – der Fahrer wird schwer verletzt.

Laura Wallenfels 14.04.2025 - 13:59 Uhr

Ein 86 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmittag in Gerlingen mit seinem Wagen auf ein Friedhofsgelände gefahren, wo sich das Fahrzeug überschlug und in Brand geriet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 11.20 Uhr an der Einmündung Brennerstraße / Friedhofweg zunächst angehalten, bevor er aus bislang ungeklärter Ursache stark beschleunigte. Der Mercedes des Seniors durchbrach einen Holzzaun, fuhr über den Friedhof und beschädigte dabei mehrere Dutzend Gräber.