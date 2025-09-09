Für Dutzende Fahrgäste ist eine Zugfahrt von Würzburg nach Stuttgart zur Odyssee geworden. Das Unternehmen spricht von mehreren „ungücklichen Umständen“.
09.09.2025 - 13:32 Uhr
Dutzende Fahrgäste sind in der Nacht zum Montag bei einer Fahrt auf der Frankenbahn von Würzburg nach Stuttgart gestrandet und nicht mehr ans Ziel gekommen. Der Betreiber Arverio Baden-Württemberg entschuldigte sich jetzt für den Sachverhalt „in aller Form“ und bestätigte weitgehend die Schilderung eines Fahrgastes. Es sei bedauerlich, „dass bei dieser Fahrt so viele unglückliche Umstände zusammenkamen“, sagte eine Sprecherin im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings sei bisher keine Fahrgastbeschwerde bei Arverio eingegangen.