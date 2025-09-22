Am Freitag startet das Cannstatter Volksfest: Was ist in diesem Jahr neu auf dem Wasen-Gelände? Ein Überblick.
22.09.2025 - 14:59 Uhr
Vor der offiziellen Eröffnungspressekonferenz des Volksfests gibt es zwei Themen: Wann wird der Regen endlich schwächer und was ist bitteschön mit Lilly Becker auf dem Oktoberfest passiert? Eine Dame überlegt sogar laut, welche Stuttgarter Promis auf dem Cannstatter Volksfest gepfändet werden könnten. Der Blick aufs Regenradar und in diverse Wetter-Apps wird auch während der offiziellen Fragerunde noch bei vielen Festwirten im gut geheizten Zelt der Brüder Klauss fortgesetzt.