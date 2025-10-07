Von der Geisterbahn bis zum Looping-Karussell kann man sich auf dem Cannstatter Wasen ziemlich viel Nervenkitzel geben. Unsere Fahrgeschäfte-Tester Niklas und Jonas sind Probe gefahren.
07.10.2025 - 17:31 Uhr
Wasenbesucher teilen sich grob gesagt in zwei Kategorien: Die, die in die krassesten Fahrgeschäfte steigen und die, die derweil lieber die Jacken ihrer wagemutigen Freunde halten. Jonas und Niklas gehören definitiv in die erste Kategorie. Die neunjährigen Zwillinge verfügen über stabile Mägen und gute Nerven und sind damit die Idealbesetzung für unseren großen Fahrgeschäfte-Test auf dem Cannstatter Volksfest. Eurocoaster, Loop Fighter, Evolution oder die gute alte Geisterbahn – was kickt auf dem Wasen?