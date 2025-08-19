Am Dienstagmorgen müssen sich Stadtbahn-Pendler gedulden. Wegen eines Fahrleitungsschadens sind derzeit fünf Linien unterbrochen. Diese Linien sind betroffen.
19.08.2025 - 07:00 Uhr
Wer am Dienstagmorgen mit den Stuttgarter Stadtbahnen unterwegs ist, braucht Geduld. Wegen eines Fahrleitungsschadens ist auf mehreren Linien aktuell die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Charlottenplatz unterbrochen, wie der VVS mitteilt. Betroffen sind demnach die Linien U7, U6 und U15. Auch auf den Linien U5 und U12 kommt es derzeit zu Streckenunterbrechungen: Auf der U5 zwischen den Haltestellen Weinsteige und Killesberg und auf der U12 zwischen Weinsteige und Milchhof.