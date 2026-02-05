Fahrschulen in Stuttgart Anmeldezahlen brechen ein: Droht jetzt der Führerschein-Stau?
Die Anmeldezahlen für den Führerschein gehen deutlich zurück. Eine Stuttgarter Fahrschulinhaberin beschreibt die gefährliche Gemengelage für die Branche.
Die Anmeldezahlen für den Führerschein gehen deutlich zurück. Eine Stuttgarter Fahrschulinhaberin beschreibt die gefährliche Gemengelage für die Branche.
Die Anmeldezahlen bei den Fahrschulen brechen teils dramatisch ein. Einer bundesweiten Umfrage zufolge ist gar von 50 bis zu 70 Prozent die Rede. „Solche Alarmrufe haben wir noch nicht“, sagt Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg. Und wie sieht es in Stuttgart aus?