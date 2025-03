Biblische Gemeinde in Backnang Frau stört Gottesdienst massiv und sorgt für Polizeieinsatz

Weil eine 56-Jährige am Sonntag einen Gottesdienst der Biblischen Gemeinde in Backnang massiv stört, rücken Polizeibeamte an. Die Frau aber will nicht gehen, und wird von den Beamten mit Gewalt zur Tür gebracht.