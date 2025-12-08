Durch Kameras und eine App zum Lernen sollen weniger Schülerinnen und Schüler bei der Prüfung durchfallen.
Die Fahrt von Öhringen nach Heilbronn geht nicht über die Autobahn, sondern über die Dörfer. Und das Auto ist für die Verwendung in Fahrschulen ausgerüstet. Die Route wird gewählt, weil in und zwischen den Dörfern so manches beachtet werden muss – etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen. Eine App auf dem Handy zeigt mit Hilfe von acht Kameras die Route an. Macht eine Schülerin oder ein Schüler einen Fehler, meldet der Fahrlehrer dies seinem Handy. Wird etwa am Ortsschild eines Dorfes noch zu schnell gefahren, drückt der Lehrer den Button „Geschwindigkeit“. Auf der App erscheint ein roter Punkt auf der Karte für die Fahrstrecke. Wird dieser angeklickt, sehen Lehrer und Schüler, was falsch war. Ähnlich ist es, wenn beim Abbiegen das Blinken vergessen wurde. Der Schüler bekommt die Strecke auch aufs eigenes Handy und kann Fahrt und Fehler nochmals anschauen.