Was Sie dagegen tun können

Sie haben einen vermeintlichen Anruf von PayPal erhalten und glauben, dass es sich um einen Scam handelt? Wir geben Tipps, wie Sie damit umgehen.

Lukas Böhl 04.09.2024 - 11:46 Uhr

In letzter Zeit häufen sich wieder die Meldungen über Fake-Anrufe im Namen von PayPal. Betrüger geben sich als PayPal-Mitarbeiter aus und versuchen, sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten zu ergaunern. Doch wie sollte man reagieren, wenn man solch einen Anruf erhält? Hier erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie von Fake-Anrufen betroffen sind.