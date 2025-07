Eigentlich wollte der Affalterbacher mit seiner Solaranlage sein Haus zukunftsfähig aufrüsten – doch die Förderung bleibt aus. Der Streit mit der Gemeinde geht an die Kommunalaufsicht.

Förderung geplatzt: Streit um Solaranlage in Affalterbach

In Hans-Dieter Wellers Wohnzimmer schweben zwei goldene Luftballons in Form einer 81, die langsam Helium verlieren. Der Rentner sitzt nur wenige Meter davon entfernt vor einem dicken Ordner – darin das vergangene Jahr fein abgeheftet in Klarsichtshüllen: Schriftwechsel und Rechnungen, Anwaltsschreiben und Zeitungsartikel.