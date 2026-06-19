Bei einer Livesendung berichtet die Moderatorin Florencia Pena, der Vater von Lionel Messi sei gestorben. Eine Falschmeldung, die für mehrere Mitarbeiter schwerwiegende Folgen hat.

Auf die Gala folgte der vermeintliche Schock: Lionel Messi zeigte bei seinem ersten WM-Auftritt gegen Algerien (3:0), dass er auch mit seinen 38 Jahren noch zu den besten Fußballern des Planeten gehört. Der achtmalige Weltfußballer erzielte alle drei Tore für die Albiceleste – und sorgte somit im Alleingang für einen perfekten Start des Titelverteidigers.

Doch nach der Partie brach der Superstar in Tränen aus. „Es hatte nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe einige schwierige und komplizierte Tage durchgemacht“, sagte der Stürmer von Inter Miami anschließend. Was steckte dahinter?

Familie Messi reagiert mit Statement

Plötzlich kursierte die Nachricht, dass der Vater von Messi gestorben sei. Die Moderatorin Florencia Pena hatte dies in der Livesendung „El show del verano“ beim Streaminganbieter Luzu TV verkündet.

Doch wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Falschmeldung. Die Familie Messi wandte sich anschließend mit einem Statement an die Öffentlichkeit. In diesem tat sie ihre Bestürzung über die Fehlinformation kund. „Wir bitten um Verantwortung, Besonnenheit und Menschlichkeit. Die Gesundheit eines Menschen und die Ruhe seines Umfelds sollten nicht Gegenstand von Spekulationen oder unverantwortlicher medialer Aufmerksamkeit sein“, hieß es darin.

Der 68 Jahre alte Jorge Messi erhole sich derzeit von einem nicht näher definierten „gesundheitlichen Problem“. Er „steht derzeit unter medizinischer Aufsicht, erholt sich und macht unter den gegebenen Umständen gute Fortschritte“, teilte die Familie mit, ohne Details zu nennen.

Für die Moderatorin und zwei Mitarbeiter des Produktionsteams hatte der Fauxpas schwerwiegende Folgen. Sie sind ihren Job los. Pena meldete sich mittlerweile auf Instagram und schrieb: „Ich entschuldige mich bei der Familie Messi für die schwere Zeit, die sie durchmacht. Es tut mir unendlich leid, dass ich zu diesem Leid beigetragen habe.“