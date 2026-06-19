Bei einer Livesendung berichtet die Moderatorin Florencia Pena, der Vater von Lionel Messi sei gestorben. Eine Falschmeldung, die für mehrere Mitarbeiter schwerwiegende Folgen hat.
19.06.2026 - 13:17 Uhr
Auf die Gala folgte der vermeintliche Schock: Lionel Messi zeigte bei seinem ersten WM-Auftritt gegen Algerien (3:0), dass er auch mit seinen 38 Jahren noch zu den besten Fußballern des Planeten gehört. Der achtmalige Weltfußballer erzielte alle drei Tore für die Albiceleste – und sorgte somit im Alleingang für einen perfekten Start des Titelverteidigers.