Die Initiative „Kidical Mass“ bemängelt viele gefährliche Falschparker auf Schulwegen in Stuttgart. Die Stadt wollte in den ersten Wochen nach den Sommerferien verstärkt kontrollieren. Daten zeigen nun, ob morgens mehr Falschparker erwischt werden.

David Kersten 02.12.2024 - 10:36 Uhr

Zugeparkte Gehwege, unübersichtliche Kreuzungen – für Kinder und Eltern sind Falschparker auf dem frühmorgendlichen Schulweg ein Dauerthema. Doch die Gefahr, als Falschparker vor 8 Uhr in Stuttgart einen Strafzettel zu bekommen, ist auch in diesem Jahr bisher gering. Ein Lichtblick: Im laufenden Jahr ahndet die Stadt morgens vor Schulbeginn häufiger Parkverstöße als in den vergangenen Jahren. Das zeigen Zahlen des städtischen Ordnungsamts, die unsere Redaktion ausgewertet hat.