Familien in Stuttgart Bürgermeisterin stimmt auf weitere Einschnitte ein – „Seien Sie realistisch!“
11.02.2026 - 18:11 Uhr
Viel ist in den vergangenen Wochen über die Auswirkungen der im Haushalt beschlossenen Kürzungen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei den Schulen diskutiert worden. Auch die Mitglieder des Schulbeirats sparten in ihrer Sitzung am vergangenen Dienstag nicht mit Tadel: Wenig Geld für Schulsanierungen, höhere Elternbeiträge für Schulessen und Nachmittagsbetreuung sowie Einsparungen im Ganztag waren nur drei von vielen Kritikpunkten.