 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

Familien willkommen 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

, aktualisiert am 10.01.2026 - 12:20 Uhr
Familien willkommen: 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen
1
Gibt es eine Spielecke, kann man hier wickeln und sind Kinder überhaupt willkommen? Foto: IMAGO/Cavan Images

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen.

Barrierefrei statt Barista-Perfektion, Spielecke statt Latte Art: Wer mit (kleinen) Kindern und Babys ins Café geht, setzt andere Prioritäten. Wir zeigen kinderfreundliche Cafés in Stuttgart – mit Platz für Kinderwagen, Wickelmöglichkeiten und Raum zum Spielen. Wir haben kinderfreundliche Cafés in Stuttgart mit Wickelmöglichkeiten, Spielecken, Büchern und ausreichend Platz für Kinderwagen zusammengestellt.

 

1. Café im Merlin

Im Merlin kann man nicht nur wunderbare Konzerte erleben, hier haben auch Kinder ihren Spaß. Im Café gibt es eine Kinderecke mit Sofa, vielen Büchern, einer Kinderküche und Spielsachen. Eine eigene Kinderkarte gibt es zwar nicht, aber Cookies, Panini, hausgemachte Suppen, Babyccino und Co. machen auch kleine Gäste glücklich. Eine Wickelmöglichkeit gibt es nach Absprache. Einmal im Monat findet sonntags ein Public Viewing der „Sendung mit der Maus“ statt.

Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, Di-Sa 14-21 Uhr

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen. Foto: imago images/Westend61

Unsere Empfehlung für Sie

Unterwegs mit Babys in Stuttgart: Hier kann man entspannt wickeln und stillen

Unterwegs mit Babys in Stuttgart Hier kann man entspannt wickeln und stillen

Wer sein Baby oder Kleinkind wickeln oder stillen will, braucht Ruhe und einen sauberen Ort. Ein Waschbecken und eine Unterlage sind leider keine Selbstverständlichkeit. Wir haben Spots in der Stuttgarter City gelistet, die gemütlich und umsonst sind.

2. Weltcafé an der Planie

Im Sommer lädt der gepflasterte Innenhof unter der großen Linde zu einer Pause mitten in der City ein – Platz zum Herumtoben ohne Autos gibt es reichlich. Doch auch im bunt eingerichteten Café selbst ist es angenehm geräumig: Kinderwagen lassen sich problemlos manövrieren. Für die kleinen Gäste gibt es eine Spielecke mit Büchern und Spielzeug. Beim Essen wird auf Bio-Qualität und fair gehandelte, regionale Zutaten geachtet.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Weltcafé, Charlottenplatz 17, Stuttgart-Mitte, Mo, Di, Do-Sa 9-22, So 9-20 Uhr

3. Café Zimt & Zucker

Das kunterbunte Frühstücks- und Tagescafé am Weißenburgplatz ist ein Anlaufpunkt für die ganze Nachbarschaft. Kinder freuen sich über Pancakes mit frischen Früchten, Kuchen (auch vegan) und Toasts. Es gibt eine Spielecke mit Spielsachen sowie Sofas, auf denen die Kleinen auch gewickelt werden können. Ein Mittagstisch wird von 12 bis 14 Uhr angeboten.

Café Zimt & Zucker, Weißenburgstr. 2C, Stuttgart-Mitte, Di-So 9.30-18 Uhr

4. Kaleya

Brunchalarm in Stuttgart-Ost: Im Kaleya nahe der Mineralbäder kommen nicht nur Eltern auf ihre Kosten. Für Kinder gibt es eine eigene Frühstückskarte, die sogar ausgemalt werden darf. Eine Wickelkommode ist vorhanden, Hochstühle ebenso – und der Schlossgarten liegt gleich um die Ecke für eine Runde Auspowern.

Kaleya, Neckarstr. 120, Stuttgart-Ost, Do+Fr 9-14 , Sa+So 9-16 Uhr

Unsere Empfehlung für Sie

Carearbeit bei jungen Eltern in Stuttgart: Wenn Mama die ganze Elternzeit will

Carearbeit bei jungen Eltern in Stuttgart Wenn Mama die ganze Elternzeit will

Carearbeit ist fest in Frauenhand. Wie kann sich dieses Ungleichgewicht so hartnäckig halten? Liegt es am Gehaltsunterschied oder trauen Mütter den Vätern nichts zu? Wir haben mit jungen Stuttgarter Familien über ihre Elternzeitmodelle gesprochen.

5. Café Luv

Das gemeinnützige Nachbarschaftscafé in Bad Cannstatt versteht sich als Ort für alle. Neben fair gehandeltem Kaffee und selbst gemachten Snacks gibt es ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Dienstags und samstags findet ein Kindercafé mit Spielecke und Kuchen statt. Da Öffnungszeiten je nach Veranstaltung variieren, lohnt sich vorab ein Blick auf die Website. Gut zu wissen: Eigenes Essen darf mitgebracht werden.

Café Luv, Spreuergasse 6, Stuttgart-Bad Cannstatt, Di 14-19, Fr 9-17, Sa 10-13 Uhr

Blick in Cäff Chen in Stuttgart-West. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

6. Cäff Chen

Fein gerösteter Kaffee, nachhaltig gedacht – und ein echtes Kinderparadies: Im Cäff Chen im Stuttgarter Westen gibt es eine große, sogar beheizte Spielecke. Zum Essen werden vegetarische und vegane Kuchen, Baguettes, Baozi und Cookies angeboten. Dazu kommen hausgemachte Limos, Matcha Latte und vietnamesischer Filterkaffee.

Cäff Chen, Senefelderstr. 76, Stuttgart-West, Di-Fr 11.30-18, Sa 10-18 Uhr

7. Café Dürnitz

Im Foyer des Landesmuseums Württemberg im Alten Schloss ist immer etwas los. Kinder flitzen durch den Raum, während Eltern Quiche oder Kuchen genießen. Viel Platz, Loungemöbel und Sitzgruppen machen das Café besonders entspannt für Familien mit kleinen Kindern.

Café Dürnitz, Altes Schloss, Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte, Di-So 10-17 Uhr

8. Königsbäck – Bio-Backmanufaktur

Kinder lieben Brezeln, Eltern Bio: Beim Königsbäck im Stuttgarter Osten kommt beides zusammen. Der Bioland-zertifizierte Betrieb bietet eine Spielecke, Hochstühle und viel Platz im loftartigen Showroom.

Königsbäck, Gablenberger Hauptstr. 77, Stuttgart-Ost, Mo–Fr 7-14, Sa 7.30-13, So 8-12 Uhr

9. Poffers

Klein-Holland im Kessel: Das Poffers im Kernerviertel ist ein Klassiker für Frühstück, Snacks oder Mittagessen. Für Kinder gibt es Spiel- und Malsachen, einen Wickeltisch allerdings nicht.

Poffers, Urbanstr. 86, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 9-16, Sa, So und Feiertage 9.30-18 Uhr

Raupe Immersatt am Hölderlinplatz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Raupe Immersatt

Deutschlands erstes Foodsharing-Café liegt am Hölderlinplatz – direkt neben der Haltestelle. Für Familien gibt es eine Spielschublade, Wickelkommode, Kinderstuhl und eine ausdrücklich stillfreundliche Atmosphäre. Essen und Getränke basieren auf geretteten Lebensmitteln.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, Mo+Mi-Fr 10-23, Sa+So 10-19 Uhr

Karls Kitchen

Im Obergeschoss des Breuninger-Kaufhauses ist Karls Kitchen ein bewährter Treffpunkt für Familien. Ein großer Kinderbereich, Wickelmöglichkeiten, Kinderstühle und viel Platz für Kinderwagen gehören zur Grundausstattung. Kindergerichte kosten 50 Cent pro Lebensjahr.

Karls Kitchen, Marktstr. 1–3, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Pausa

Das Pausa hat sich als entspannter Treffpunkt für Familien etabliert. Das Café im Stuttgarter Süden ist hell, offen und gut mit Kinderwagen zugänglich. Für Kinder gibt es Malmaterial und Spielsachen, Eltern freuen sich über guten Kaffee und unkomplizierte Snacks.

Pausa, Olgastr. 136, Stuttgart-Süd, Di-Fr 9-18, Sa 9-17 Uhr

Weitere Themen

Familien willkommen: 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

Familien willkommen 12 familienfreundliche Cafés in Stuttgart – Wo Kinder noch Kinder sein dürfen

Bücher, Kinderwagenstellplätze, Spielecken, Wickeltische und viel Platz – in diesen Stuttgarter Cafés sind Familien willkommen.
Von Carina Kriebernig
Alkoholfreies steht hoch im Kurs: Mit Wein durch den Dry January

Alkoholfreies steht hoch im Kurs Mit Wein durch den Dry January

Weg mit den Vorurteilen, was beim Bier ging, geht auch beim Wein! Der Markt alkoholfreier Weine wächst schnell – und diese werden auch immer besser.
Von Michael Weier
Hauptfiliale in Stuttgart-West: Ramen Kurose: Filiale in Feuerbach muss schließen

Hauptfiliale in Stuttgart-West Ramen Kurose: Filiale in Feuerbach muss schließen

Ramen Kurose schließt seine zweite Filiale in Feuerbach. Drei Jahre hat sich der Ableger aus Stuttgart-West gehalten.
Von Petra Xayaphoum
Einbruchserie in Stuttgart: Fassungslosigkeit bei Schulen – Einbrecher hinterlassen beispiellose Zerstörung

Einbruchserie in Stuttgart Fassungslosigkeit bei Schulen – Einbrecher hinterlassen beispiellose Zerstörung

Die Liste der verwüsteten Schulen in Stuttgart wird immer länger. Bei Stadt und Polizei gehen ständig neue Fälle ein. Darunter finden sich beispiellose Zerstörungen.
Von Jürgen Bock
Wetter in Stuttgart und Region: Sturm und Schnee am Samstag – „Wer nicht weg muss, sollte zu Hause bleiben“

Wetter in Stuttgart und Region Sturm und Schnee am Samstag – „Wer nicht weg muss, sollte zu Hause bleiben“

Sturmtief „Elli“ bringt am Wochenende viel Schnee und Sturmböen nach Baden-Württemberg. Im Schwarzwald und auf der Ostalb drohen erhebliche Einschränkungen - unter anderem für Reisende.
Wechsel am Max-Eyth-See: Das Haus am See ist für den neuen Wirt eine einmalige Chance

Wechsel am Max-Eyth-See Das Haus am See ist für den neuen Wirt eine einmalige Chance

Für Heiko Bader ist die Lage nicht zu toppen: Der Restaurantfachmann hat sich am Max-Eyth-See in die Selbstständigkeit gewagt. Er setzt auf Kontinuität im Lokal des Anglervereins.
Von Kathrin Haasis
Legendärer Stuttgarter Bioladen: Der „Grünschnabel“ eröffnet neu – „Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“

Legendärer Stuttgarter Bioladen Der „Grünschnabel“ eröffnet neu – „Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“

Der Stuttgarter Bioladen „Grünschnabel“ in Vaihingen hat einen neuen, erst 25 Jahre alten Besitzer – Gründerin Inge Wick ist von der Nachfolge begeistert. Doch was hat der Neue vor?
Von Daniel Gräfe
Standortbestimmung: Wo steht Stuttgart?

Standortbestimmung Wo steht Stuttgart?

Wirtschaftskrise, Sparzwang – Stuttgart benötigt eine nüchterne Analyse dessen, was gut läuft und was nicht und was verbessert werden muss. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Nahverkehr in Stuttgart: Erneute S-Bahn-Sperrungen – auch CMT-Besucher betroffen

Nahverkehr in Stuttgart Erneute S-Bahn-Sperrungen – auch CMT-Besucher betroffen

Die Deutsche Bahn setzt Ausbau der Leit- und Sicherungstechnik auf mehreren Strecken fort. Nicht nur zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen lautet das Motto wieder: Bus statt Bahn.
Von Alexander Müller
Kirche feiert Jubiläum: Gesucht: Schönes, Feierliches, Erinnerungen aus der Johanneskirche

Kirche feiert Jubiläum Gesucht: Schönes, Feierliches, Erinnerungen aus der Johanneskirche

Sie ist ein Wahrzeichen des Westens. Die Johanneskirche wird 150. Wir feiern mit, und möchten von Ihnen wissen: Was verknüpfen sie mit der Kirche am Feuersee?
Von Frank Rothfuß
Weitere Artikel zu Stuttgart Familie Kinder Cafe Babys Eltern
 
 