Familiengeschichte aufdecken: War mein Opa ein Nazi? So recherchieren Sie richtig

Waren die Großeltern oder Urgroßeltern Mitläufer oder glühende Nationalsozialisten? Oder standen sie sogar gegen das System des Dritten Reiches? Solche Fragen stellen sich immer mehr Menschen. Als das US-Nationalarchiv im März 2026 die Mitgliederkarte der NSDAP ins Netz stellte, suchten darin zeitweise so viele Menschen, dass die Homepage zusammenbrach. Mehr als 1,5 Millionen Aufrufe hatte das Angebot bis heute.

Auch deutsche Archive berichten von einer Flut an Rechercheanfragen, mehr als 10. 000 erreichen beispielsweise das Freiburger Militärarchiv jährlich. Aber wo und wie sucht Ihr richtig? Ein Überblick:

Das US-Nationalarchiv hat die abfotografierten Karteikarten der NSDAP gratis online ins Netz gestellt, und die Stuttgarter Historikerin Katharina Ernst rät jedem und jeder, mal den Namen des Großvaters oder anderer Familienmitglieder einzugeben. Allerdings sei die Suche nicht ganz trivial: „Sie bekommen mitunter Treffer, die zu Dokumenten mit 3000 Seiten führen, innerhalb derer Sie weitersuchen müssen“, sagt die Leiterin des Stuttgarter Stadtarchivs. Einfacher geht es auf den Seiten der Zeitungen „Zeit“ und „Spiegel“. Diese haben die Kartei ebenfalls durchsuchbar gemacht - man kommt direkt zur betreffenden Karte. Allerdings sind diese Angebote bezahlpflichtig.

Außerdem sagt Katharina Ernst, dass man von der Karteikarte noch nicht unbedingt auf die wahre Gesinnung des Menschen schließen kann. „Man weiß dann, dass der Vorfahr einen Antrag gestellt hatte, in die Partei aufgenommen zu werden. Und zwar freiwillig. Denn niemand wurde zwangsweise Mitglied. Aber

Sie wissen nicht, warum das passiert ist. War der Opa überzeugter Nationalsozialist? Versprach er sich Karrierevorteile? Stand er unter Druck? All das können Sie nicht herauslesen.“ Auch wer die Namen nicht im Archiv findet, kann nicht ganz sicher gehen, dass der Vorfahr nicht Parteimitglied war, denn der Bestand umfasst nur etwa 80 Prozent der Mitglieder.

Spruchkammerakten

Im Staatsarchiv Ludwigsburg befinden sich rund 500.000 Spruchkammerakten, die während der Entnazifizierungsverfahren nach 1945 erstellt wurden, als sich viele Menschen vor den Spruchkammern zu ihrem Verhalten erklären mussten. Sie sind teils digitalisiert und durchsuchbar. Auf der Homepage des Archivs heißt es dazu: „Vom einfachen Mitläufer bis zum Hauptschuldigen können unzählige Schicksale durch die Akten rekonstruiert oder wenigstens teilweise ausgeleuchtet werden, denn Spruchkammerakten beinhalten zahllose, anderweitig nicht überlieferte Originaldokumente aus der NS-Zeit.“

Katharina Ernst ergänzt allerdings, dass diese Dokumente auch nicht immer so einfach zu interpretieren sind. „Es wurde viel beschönigt, Leumundsbriefe herbeigebracht, sogenannte ,Persilscheine’, die bezeugen sollten, dass man kein Nazi war. Man findet in den Akten häufig den Topoi, dass derjenige mitmachte, weil er sonst beruflich stark behindert gewesen wäre, die Familie nicht mehr hätte ernähren können. Das kann man nicht immer ohne weiteres glauben.“

Wo die Spruchkammerakten liegen, variiert je nach Wohnort desjenigen. Für Stuttgart ist Ludwigsburg Ansprechpartner. Wo die Akten von Menschen aus anderen Teilen Baden-Württembergs liegen, dazu hat das Landesarchiv eine Übersicht erstellt.

Bundes- und Militärarchiv

Im Bundesarchiv in Berlin liege Unterlagen der SS, des Reichsgerichts und der Partei, auch Parteikorrespondenzen. Dort kann man eine schriftliche Anfrage stellen. Über die militärische Laufbahn kann das Militärarchiv in Freiburg, das auch zum Bundesarchiv gehört, Aufschluss geben. Auch hier ist ein schriftlicher Antrag nötig. Auf seiner Seite listet das Bundesarchiv detailliert auf, wie und wo man diese Anträge stellt.

Katharina Ernst, Leiterin des Stuttgarter Stadtarchivs, weiß, wo und wie man recherchiert. Foto: Andreas Langen, Stadtarchiv

Wiedergutmachungsakten und Arolsen-Archiv

Für die Nachfahren von Opfern der Nationalsozialisten können laut Katharina Ernst die Wiedergutmachungsakten des Landesarchivs ein Ansatzpunkt sein. „Wenn zum Beispiel jüdische Familien Immobilien oder Wertsachen unter Wert verkaufen mussten im Zuge der sogenannten Arisierung, wurden sie dafür nach dem Krieg eventuell entschädigt oder bekamen etwas zurück.“ Für Stuttgarter wäre auch hier das Staatsarchiv Ludwigsburg Ansprechpartner. Die Arolsen-Archive sind außerdem die größte Datenbank über Opfer und Überlebende des Nationalsozialismus, sie haben auch eine Online-Suchmöglichkeit.

Weitere Quellen

Wenn der Opa oder Uropa während des Dritte Reiches in der Stuttgarter Stadtverwaltung gearbeitet hat, liegt im Stadtarchiv Stuttgart eventuell eine Personalakte über ihn. „Man kann auch bei noch bestehenden Firmen anfragen, ob sie etwas in ihrem Archiv über den früheren Mitarbeiter finden“, sagt Katharina Ernst. Eine gute Quelle sind natürlich Briefe oder Tagebücher von damals, falls es diese in der Familie noch gibt. Die Bundeszentrale für Politische Bildung hat eine Seite eingerichtet, auf der erklärt wird, wo und wie man Familiengeschichte recherchiert – und zeigt Beispiele erfolgreicher Suchen.

Kann die KI helfen?

Hier warnt Katharina Ernst vor zu großen Erwartungen: Die KI brauche einen genau definierten Satz an Unterlagen, muss gut trainiert sein und präzise Prompts, also Arbeitsbefehle, bekommen, so Ernst. „Sonst besteht die Gefahr, dass sie halluziniert.“ Damit bekämen Archive zunehmend Probleme. Menschen fragten nach Signaturen von Akten an, die es gar nicht gibt. Das mache den Archiven zum einen Arbeit, führe aber auch zu Misstrauen, „dass hier etwas verschleiert werden soll, dabei hat die KI diese Akte und ihre Signatur erfunden“.