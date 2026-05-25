Familiengeschichte aufdecken War mein Opa ein Nazi? So recherchieren Sie richtig
25.05.2026 - 09:00 Uhr
Waren die Großeltern oder Urgroßeltern Mitläufer oder glühende Nationalsozialisten? Oder standen sie sogar gegen das System des Dritten Reiches? Solche Fragen stellen sich immer mehr Menschen. Als das US-Nationalarchiv im März 2026 die Mitgliederkarte der NSDAP ins Netz stellte, suchten darin zeitweise so viele Menschen, dass die Homepage zusammenbrach. Mehr als 1,5 Millionen Aufrufe hatte das Angebot bis heute.