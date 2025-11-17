Familienstück feiert Premiere Kurze Reise durch Fantásien: „Die unendliche Geschichte“
Nora Bussenius inszeniert am Schauspiel Stuttgart eine Bühnenversion von Michael Endes „Die unendliche Geschichte“. Eindrucksvoll!
„Michael Ende, nur du bist schuld daran, dass aus uns nichts werden kann! Du hast uns mit deinen Tricks aus der Gesellschaft ausgeixt, Michael Ende, du hast mein Leben zerstört!“, heulte die deutsche Indie-Rockband Tocotronic 1995 auf ihrem Album „Nach der verlorenen Zeit“. Ein verzweifelter Abgesang auf die mit Träumereien vertane Jugend angesichts der Rationalitätszwänge, die mit Eintritt ins Erwachsenenalter jeden noch so fantasiebegabten Wildfang zum pflichtbewussten Otto-Normal-Verbraucher zähmen.