Der VfB Stuttgart löst mit einem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt das Champions-League-Ticket. Wie die Fans im Netz das letzte Spiel der Bundesliga-Saison erleben.
16.05.2026 - 18:01 Uhr
Der VfB Stuttgart hat sich nach einem Jahr Europa League erneut für die Champions League qualifiziert. Dank eines Unentschiedens gegen Eintracht Frankfurt (2:2) und Schützenhilfe von Borussia Mönchengladbach (4:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim) sicherte sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den vierten Tabellenplatz in der Bundesliga – und nimmt damit in der nächsten Saison wieder an der Königsklasse teil. Zur Freude der VfB-Fans im Netz. Die besten Fan-Reaktionen zum Spiel: