Das Traktormuseum Stuttgart lädt am Schmotzigen Donnerstag zum ersten Rennen mit einem Schlepper und Geschicklichkeitsübungen auf den Kelterplatz.

Iris Frey 04.02.2025 - 13:54 Uhr

Nach dem Hemdglonkerumzug in Hofen geht es am Donnerstag, 27. Februar, ab 19 Uhr auf dem Kelterplatz in Hofen einmal mehr närrisch zu – beim ersten Hemdglonker-Race mit Traktoren in Stuttgart, veranstaltet vom Traktormuseum Stuttgart. Im Mittelpunkt der Fastnets-Gaudi steht ein Porsche Junior Traktor, der etwa 800 Kilogramm wiegt, wie Gerhard und Uwe Mühleisen vom Traktormuseum erklären. Bei dem Rennen werden Teams mit je drei Personen gebildet: Zwei schieben oder ziehen einen Traktor, eine Person lenkt ihn.