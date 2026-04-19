Am Sonntag trafen in München der VfB und der FC Bayern aufeinander. Die Bayern dominierten das Spiel und fügten Stuttgart eine deutliche 4:2-Niederlage zu. So reagierten die Fans.

Es war angerichtet für den Südschlager in der Allianz Arena: Am Sonntag traf der VfB Stuttgart in der Bundesliga auf den FC Bayern. Die Ausgangslage? Alles andere als ideal. In München war für die Schwaben zuletzt selten etwas zu holen, während die Bayern mit einer furiosen Vorstellung gegen Real Madrid in der Champions League bewiesen hatten, dass sie zur heißen Phase wieder in Form sind. Zudem würden sie mit einem Sieg vorzeitig die deutsche Meisterschaft klarmachen – die Motivation war also entsprechend groß. Doch auch der VfB hatte etwas zu verlieren. Als ernsthafter Anwärter auf einen Champions-League-Platz wollte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein Zeichen setzen.

Doch vor dem Anpfiff kam es zu unschönen Szenen. Außerhalb des Stadions gerieten Anhänger beider Lager aneinander, die Polizei musste eingreifen. Ein unrühmlicher Auftakt für ein Spiel, das sportlich eigentlich genug Brisanz bot.

Auf dem Platz begann für den VfB alles zunächst vielversprechend: In der 21. Minute brachte Chris Führich den VfB überraschend in Führung, worüber die mitgereisten Fans ausgelassen jubelten.

Doch die Freude währte nicht lange. Nur zehn Minuten später glich Bayern durch Raphaël Guerreiro aus und zwei Minuten danach drehte Nicolas Jackson die Partie. Als Alphonso Davies in der 37. Minute noch das 3:1 nachlegte, war der Widerstand der Stuttgarter fast gebrochen. Die Fans waren „not amused“:

Puh, der VFB hat sich aber auch aufgegeben jetzt. Was ist denn das für ein Abwehrverhalten? #FCBVFB — Christian N ( @texterstexte.bsky.social) 19. April 2026 um 18:43

Innerhalb von 5 Minuten platt gemacht. *seufz* Was soll's, hab eh mit nichts gerechnet. #FCBVfB — Sophia1893 ( @sophia1893.bsky.social) 19. April 2026 um 18:13

Na super, jetzt wird Bayern wegen uns Meister. Ich könnt so kotzen! #fcbVfB — Bäck3rmann ( @f0rr3stfunk.bsky.social) 19. April 2026 um 19:09

Bayern-Fans hatten nur Spot für die Schwaben übrig:

Dafür das wir mit der B-Elf spielen,geht das aber ziemlich einfach hier gegen diesen Championsleague-Aspiranten. #fcbvfb — Moi ( @travellator3.bsky.social) 19. April 2026 um 18:24

Und bedankten sich für die „Geschenke“...

Während über die VfB-Fans gespottet wurde:

Mit diesem ernüchternden Zwischenstand ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig: Harry Kane traf in der 52. Minute zum 4:1, die Bayern dominierten nach Belieben. Die Schwaben fanden kaum noch ins Spiel, während die Münchner ihrem Ziel souverän entgegenschritten. Dieser Fan drückte aus, was wohl viele Zuschauer vor ihren Fernsehgeräten dachten:

Am Ende blieb nur die Ernüchterung.

Gegen Bayern verlieren kann ich ja noch verstehen, aber warum bei aller Liebe muss man sich so dermassen vorführen lassen. FCB gewinnt ja nicht jedes Spiel so klar und überlegen. Was war unser Plan? #FCBVfB — Einwurf ( @einwurfvfb.bsky.social) 19. April 2026 um 19:01

Oder war das alles doch nur Taktik?

Also wenn das jetzt Taktik war von Hoeneß die Bayern so einzulullen das sie denken bei einen möglichen DFB Finale gegen uns locker zu gewinnen, dann ist sie voll gelungen. #VfB #FCBVfB — Michael Δ. ( @catenaccio1893.bsky.social) 19. April 2026 um 19:23

In der 88. Minute erzielte Chema Andrés zwar noch das 4:2, doch zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät für eine Aufholjagd. Für die VfB-Fans war dies kein Grund zum Jubeln, aber sie waren doch auch erleichtert, dass die Niederlage nicht größer ausfiel:

Dafür das wir mit der B-Elf spielen,geht das aber ziemlich einfach hier gegen diesen Championsleague-Aspiranten. #fcbvfb — Moi ( @travellator3.bsky.social) 19. April 2026 um 18:24

Nach dieser bitteren Niederlage richtet sich der Blick nun nach vorne: Für den VfB geht es am Donnerstag, dem 23. April, um 20.45 Uhr weiter – dann wartet im DfB-Pokal der SC Freiburg.