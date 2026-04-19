Am Sonntag trafen in München der VfB und der FC Bayern aufeinander. Die Bayern dominierten das Spiel und fügten Stuttgart eine deutliche 4:2-Niederlage zu. So reagierten die Fans.
Es war angerichtet für den Südschlager in der Allianz Arena: Am Sonntag traf der VfB Stuttgart in der Bundesliga auf den FC Bayern. Die Ausgangslage? Alles andere als ideal. In München war für die Schwaben zuletzt selten etwas zu holen, während die Bayern mit einer furiosen Vorstellung gegen Real Madrid in der Champions League bewiesen hatten, dass sie zur heißen Phase wieder in Form sind. Zudem würden sie mit einem Sieg vorzeitig die deutsche Meisterschaft klarmachen – die Motivation war also entsprechend groß. Doch auch der VfB hatte etwas zu verlieren. Als ernsthafter Anwärter auf einen Champions-League-Platz wollte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein Zeichen setzen.