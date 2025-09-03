Fans des VfB Stuttgart Das steckt hinter der Choreo zu 100 Jahre Brustring
Anlässlich des Jubiläums von 100 Jahre Brustring am vergangenen Samstag zeigten die VfB-Anhänger eine Choreografie, die es so in Stuttgart noch nie gab. Das steckt dahinter.
Anlässlich des Jubiläums von 100 Jahre Brustring am vergangenen Samstag zeigten die VfB-Anhänger eine Choreografie, die es so in Stuttgart noch nie gab. Das steckt dahinter.
Wenn in Fußballstadien für besondere Anlässe besondere Choreografien zu sehen sind, dann entsteht vor Anpfiff einer Partie meist für mehrere Minuten ein ganz spezielles Bild. Oft ist es einem Anlass gewidmet. Das kann ein Jubiläum einer Gruppe sein oder ein spezielles Spiel, das einen entsprechenden Rahmen verdient hat.