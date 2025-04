Farbanschlag in Stuttgart-Bad Cannstatt

Rund zehn schwarz gekleidete Personen sollen am späten Sonntagabend das Gebäude in der Badstraße beschmiert haben. Polizeibeamte konnten drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Sebastian Steegmüller 28.04.2025 - 13:44 Uhr

Die Spuren eines offenbar politisch motivierten Anschlags sind auch Montag noch gut zu sehen: Nach Zeugenangaben haben etwa zehn schwarz gekleidete Personen am späten Sonntagabend den Eingangsbereich des Amtsgerichts Bad Cannstatt mit roter Farbe beschmiert. Außerdem ist der Spruch „Gegen ihre Klassenjustiz – für den Sozialismus“ an der Fassade des Gebäudes an der Badstraße zu lesen.