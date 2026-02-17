 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder

Faschingsumzug in Stuttgart Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder

Faschingsumzug in Stuttgart: Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder
36
Ein Meer aus Farben und guter Laune beim Faschingsumzug in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Stuttgarter Innenstadt ist am Dienstag beim großen Faschingsumzug komplett in närrischer Hand. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Digital Desk: Julia Hawener (jhw)

In Stuttgart läuft die Faschingszeit auf Hochtouren. Und am heutigen Faschingsdienstag stand der Höhepunkt der närrischen Zeit in der Landeshauptstadt an: Dann zogen ab 14 Uhr beim großen Umzug Vertreter von 63 Narrengruppen durch die Stuttgarter Innenstadt – und trotzten dem Regen. Veranstaltet wurde das Spektakel von der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen. Auch mit dabei: OB Nopper und seine Frau Gudrun im blauen Cabrio.

 

Der närrische Lindwurm startete in der Tübinger Straße und schlängelte sich über Eberhardstraße, Marktstraße und den Marktplatz weiter durch Kirchstraße und Schillerplatz zur Planie. Von dort ging es über den Schlossplatz, die Königstraße und Bolzstraße bis auf den Ehrenhof vor dem Neuen Schloss. Aus dem ganzen Land waren Guggenmusiker, Spielmannszüge, Narrenzünfte und Garden angereist.

Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug in Stuttgart

Mit fantasievollen Kostümen, und lauten Trommeln verwandelten tausende Narren die Stuttgarter Innenstadt für mehrere Stunden in eine bunte Faschingszone.

Das Sicherheitskonzept in der City war laut Polizei unverändert zum Vorjahr auf einer sehr hohen Stufe angesiedelt. 2025 wurde es infolge eines Anschlags in Magdeburg angepasst und erhöht.

Unsere Empfehlung für Sie

Fasnet in Stuttgart: Newsblog: Faschingsumzug läuft aus – auf dem Schillerplatz geht die Party weiter

Fasnet in Stuttgart Newsblog: Faschingsumzug läuft aus – auf dem Schillerplatz geht die Party weiter

Am Dienstag ziehen die Narren durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir begleiten den großen Faschingsumzug mit einem Newsblog.

Auch in den einzelnen Stadtbezirken ging es heute hoch her: In Bad Cannstatt etwa, wo die Fasnet eine mehr als 100-jährige Tradition hat, stand ab 14.30 Uhr die „Wurstsegen & Kinderfasnet“ auf dem Programm. Kinder zogen durch die Altstadt und feierten anschließend auf dem Marktplatz. Im Stadtteil Hofen fand am Faschingsdienstag ab 13 Uhr der traditionelle Umzug der Hofener Scillamännle statt.

Weitere Themen

Fasching in Stuttgart: Narren ziehen am Faschingsdienstag durch die Stadt

Fasching in Stuttgart Narren ziehen am Faschingsdienstag durch die Stadt

Es war der Höhepunkt der Faschingssaison. Gleich an zwei Orten in Stuttgart zogen Narren durch die Straßen.
Von Frank Rothfuß
Kündigung der ASB-Schulbegleitung: Vorwürfe gegen Arbeiter-Samariter-Bund: Stadt Stuttgart sagt Richtigstellung zu

Kündigung der ASB-Schulbegleitung Vorwürfe gegen Arbeiter-Samariter-Bund: Stadt Stuttgart sagt Richtigstellung zu

In einer Unterlassungserklärung hat der ASB die Stadt Stuttgart aufgefordert, bestimmte Aussagen zurückzunehmen und Schadensersatz zu zahlen. Dem stimmte diese nun teilweise zu.
Von Lisa Welzhofer
Faschingsumzug in Stuttgart: Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder

Faschingsumzug in Stuttgart Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder

Die Stuttgarter Innenstadt ist am Dienstag beim großen Faschingsumzug komplett in närrischer Hand. Hier gibt es die schönsten Bilder.
Von Julia Hawener
Fasnet in Stuttgart: Newsblog: Faschingsumzug läuft aus – auf dem Schillerplatz geht die Party weiter

Fasnet in Stuttgart Newsblog: Faschingsumzug läuft aus – auf dem Schillerplatz geht die Party weiter

Am Dienstag ziehen die Narren durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir begleiten den großen Faschingsumzug mit einem Newsblog.
Von Theresa Schäfer, Nina Scheffel, Christine Bilger, Frank Rothfuß
Fasnet in Stuttgart: So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Fasnet in Stuttgart So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Wo kocht der Hexenkessel bunt, laut und fröhlich? Natürlich in Hofen, wie der Besuch zeigt.
Von Iris Frey
Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart: Stuttgarter Wald – wo die Juchtenkäfer wohnen

Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart Stuttgarter Wald – wo die Juchtenkäfer wohnen

Hätten Sie’s gewusst? Der Rot- und Schwarzwildpark mit seinen vielen Methusalem-Bäumen gilt landesweit als Paradies für Juchtenkäfer und andere „Urwaldreliktarten“.
Von Jan Sellner
Stuttgarter Karnevalsgesellschaft: Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Nach Eklat – Möbelwagen kann sich vor „Ersatz”-Prinzenpaaren nicht retten

Das eigentliche Stadtprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen hat kurz vor Saisonende hingeschmissen. Beim Faschingsumzug am Dienstag ist der Wagen dennoch voll.
Von Nina Scheffel und Theresa Schäfer
Stadt kündigt ASB: Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Stadt kündigt ASB Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch in der ambulanten und stationären Altenpflege mit der Stadt Stuttgart zu tun. Gibt es hier Unstimmigkeiten?
Von Lisa Welzhofer
Stuttgarter Familie unter Druck: „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Stuttgarter Familie unter Druck „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Öffentlich über ihre finanziellen Sorgen sprechen, wollen die meisten Familien lieber nicht. Dabei sind viele unter Druck. Wie die Familie Kravchenko aus Stuttgart.
Von Viola Volland
Innenstadt Stuttgart: Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Innenstadt Stuttgart Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Verdi und IG Metall rufen am 28. Februar zu einer Demo in der Stuttgarter Innenstadt auf, Tausende Teilnehmende werden erwartet. Worum geht es? Und wo wird es eng?
Von Daniel Gräfe
Weitere Artikel zu Stuttgart Fasching Fasnet Schlossplatz Innenstadt Narren
 
 