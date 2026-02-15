Das närrische Treiben setzt zum Endspurt an. Vorbei ist die fünfte Jahreszeit aber längst noch nicht, und auch im Kreis Esslingen gibt es in diesen Tagen noch einige Faschingstermine. Wer auf die Schnelle dafür noch ein Kostüm braucht, muss nicht selbst kreativ werden oder auf seinen Fundus zurückgreifen. Sogar für Bestellungen reicht die Zeit noch. Denn was viele nicht wissen: Mit Karneval Megastore hat ein großer Online-Händler seinen Deutschlandsitz in Wernau. Der bietet seit einiger Zeit Click-&-Collect an. Kundinnen und Kunden können so ihr Päckchen im Stammhaus abholen, statt es liefern zu lassen. „Unser Ziel ist es, eine Bestellung innerhalb einer Stunde fertigzumachen“, sagt Standortleiter Jurij Hilkevitsch.

Wer jetzt noch eine Verkleidung sucht, gehört zwar zu den karnevalistischen Spätzündern. Doch auch die anderen Närrinnen und Narren planen nicht zu weit im Voraus. Gut sechs Wochen vor Rosenmontag zieht das Geschäft langsam an, der große Ansturm folgt laut Jurij Hilkevitsch meist erst in der Woche davor. Zum traditionellen Karnevalsstart am 11.11. ist es häufig noch ruhig. „Das ist ein bisschen wie an Weihnachten. Erst ab dem 20. Dezember rennen alle los und kaufen die Geschenke ein“, sagt der Kostümspezialist. Zu Spitzenzeiten verschickt Karneval Megastore täglich 15 000 Bestellungen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. In Frankreich hat der Betrieb einen Standort.

Inzwischen könne es zwar sein, dass einige Kleidergrößen bereits vergriffen sind. Das gilt häufig für Kinderkostüme, teilweise ist es auch bei den Erwachsenen ausgesucht. Leer muss aber niemand ausgehen. „Die Auswahl ist trotzdem groß“, sagt Jurij Hilkevitsch.

Videospiele oder Netflix häufig Vorbild für Kostüme

Am besten würden sich zeitlose Klassiker wie Piraten, Kampfjetpiloten oder Polizisten verkaufen, zählt er die beliebtesten Kostüme auf. Zu den Dauerbrennern gehört neben Arzt, Krankenschwester oder Mönch auch Super Mario, der mit seiner blauen Latzhose eine der berühmtesten Videospielfiguren ist. „Bei den Kindern laufen Ritter oder Prinzessin jedes Jahr gut“, sagt der Standortleiter. Weiter gefragt sind Figuren aus Animationsserien wie Paw Patrol oder Ninjago.

Jurij Hilkevitsch kennt sich nicht nur mit Verkleidungen zu Fasching aus. An Halloween wird es gruselig. Foto: Markus Brändli

Filme oder Gaming-Trends dienen ohnehin oft als Vorbilder für Verkleidungen. In dieser Saison sind deshalb beispielsweise Dämonen und Dämonenjägerinnen angesagt, die den Charakteren aus dem Netflix-Film „K-Pop Demon Hunters“ nachempfunden sind, berichtet Jurij Hilkevitsch, der seit 2012 im Kostümhandel arbeitet. Bei solchen Kostümen könne das Interesse aber mitunter abrupt einbrechen, wenn der Hype vorbei ist oder keine neue Staffel produziert wird.

Kostümtrends im Kreis Esslingen: Im Partnerlook zum Fasching

Nicht so bei den Schlümpfen. In dieser Saison hat der Verkleidungsexperte beobachtet, dass die blauen Wichte wieder im Kommen sind. Auch Charleston ist in: Glitzerkleider oder Nadelstreifen verbreiten den Glamour der Goldenen Zwanziger.

Daneben kommen laut Hilkevitsch humorvolle Kostümierungen gut an, zum Beispiel als Bierflasche, Schokobon oder Aperol. Wer nichts dem Zufall überlassen will, stimmt seine Verwandlung mit anderen ab. Es gibt Paar- und Eltern-Kind-Kostüme. Größere Gruppen können etwa als Teletubbies oder Cheerleader gemeinsam zum Fasching gehen. Sich zu verkleiden fasziniert Menschen jeden Alters. „Die Menschen wollen in eine neue Rolle schlüpfen, neue Erfahrungen machen und den Alltag hinter sich lassen“, beschreibt Jurij Hilkevitsch die Faszination.

Der Karneval Megastore bietet das ganze Jahr Kostümierungen an, etwa für Mottopartys oder für Junggesellenabschiede. Auch Halloween wird immer wichtiger. Das Hauptgeschäft der Branche bleiben jedoch die tollen Tage.