Dutzende Gruppen werden am Dienstagmittag die Stuttgarter Innenstadt in einen Hexenkessel des närrischen Frohsinns verwandeln. Zehntausende Zuschauer werden zum Umzug erwartet. Wir begleiten den Faschingsumzug mit einem Newsblog.

Nach Veranstalterangaben sind genau 63 Gruppen angemeldet mit rund 2000 Mitwirkenden. Der Faschingsumzug beginnt um 14 Uhr, die Strecke führt über die Tübinger Straße, den Marktplatz und den Schillerplatz. Die Planie und der Königsbau sind die nächsten Stationen, über die Bolzstraße geht es wieder zum Schlossplatz vor dem Neuen Schloss bis zum Karlsplatz, wo sich der Umzug auflöst.