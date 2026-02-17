 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Fasnet in Stuttgart Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Fasnet in Stuttgart: Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht
1
In der Stuttgarter City wird am Dienstag beim Faschingsumzug gefeiert! Foto: Christine Bilger

Am Dienstag ziehen die Narren durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir begleiten den großen Faschingsumzug mit einem Newsblog.

Dutzende Gruppen werden am Dienstagmittag die Stuttgarter Innenstadt in einen Hexenkessel des närrischen Frohsinns verwandeln. Zehntausende Zuschauer werden zum Umzug erwartet. Wir begleiten den Faschingsumzug mit einem Newsblog.

 

Nach Veranstalterangaben sind genau 63 Gruppen angemeldet mit rund 2000 Mitwirkenden. Der Faschingsumzug beginnt um 14 Uhr, die Strecke führt über die Tübinger Straße, den Marktplatz und den Schillerplatz. Die Planie und der Königsbau sind die nächsten Stationen, über die Bolzstraße geht es wieder zum Schlossplatz vor dem Neuen Schloss bis zum Karlsplatz, wo sich der Umzug auflöst.

Weitere Themen

Fasnet in Stuttgart: So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Fasnet in Stuttgart So war die Straßenfasnet in Hofen: Hexen, Spaß und Graupelschauer

Wo kocht der Hexenkessel bunt, laut und fröhlich? Natürlich in Hofen, wie der Besuch zeigt.
Von Iris Frey
Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart: Deshalb brauchen die Juchtenkäfer im Stuttgarter Wald freie Bahn

Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart Deshalb brauchen die Juchtenkäfer im Stuttgarter Wald freie Bahn

Hätten Sie’s gewusst? Der Rot- und Schwarzwildpark mit seinen vielen Methusalem-Bäumen gilt landesweit als Paradies für Juchtenkäfer und andere „Urwaldreliktarten“.
Von Jan Sellner
Stadt kündigt ASB: Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Stadt kündigt ASB Nach Querelen um Schulbegleitung: Ist auch die Altenpflege betroffen?

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat auch in der ambulanten und stationären Altenpflege mit der Stadt Stuttgart zu tun. Gibt es hier Unstimmigkeiten?
Von Lisa Welzhofer
Stuttgarter Familie unter Druck: „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Stuttgarter Familie unter Druck „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

Öffentlich über ihre finanziellen Sorgen sprechen, wollen die meisten Familien lieber nicht. Dabei sind viele unter Druck. Wie die Familie Kravchenko aus Stuttgart.
Von Viola Volland
Fasnet in Stuttgart: Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Fasnet in Stuttgart Newsblog: Faschingsumzug hat den Schlossplatz erreicht

Am Dienstag ziehen die Narren durch die Stuttgarter Innenstadt. Wir begleiten den großen Faschingsumzug mit einem Newsblog.
Von Theresa Schäfer, Nina Scheffel, Christine Bilger, Frank Rothfuß
Innenstadt Stuttgart: Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Innenstadt Stuttgart Großdemo am Einkaufs-Samstag in der Stuttgarter City

Verdi und IG Metall rufen am 28. Februar zu einer Demo in der Stuttgarter Innenstadt auf, Tausende Teilnehmende werden erwartet. Worum geht es? Und wo wird es eng?
Von Daniel Gräfe
Vorwürfe gegen AfD-Nachfolger: Sieben Jahre nach der Wahl: Stadt bittet Ex-Stadträte zur Kasse

Vorwürfe gegen AfD-Nachfolger Sieben Jahre nach der Wahl: Stadt bittet Ex-Stadträte zur Kasse

Vor dem Verwaltungsgericht wird geklärt, ob die ehemalige Ratsgruppe BZS23 Budgetmittel zweckentfremdet hat. Heinrich Fiechtner und Bernd Klingler wähnen sich zu Unrecht verfolgt.
Von Jörg Nauke
Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart: „Wald in brutalem Zustand“? – Forstleute erklären, was sie tun

Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart „Wald in brutalem Zustand“? – Forstleute erklären, was sie tun

Im Rot- und Schwarzwildpark wurde in den vergangenen Wochen kräftig gearbeitet. Nach Lesermeinung zu kräftig. Die Forstleute widersprechen. Sie schaffen Platz für den Juchtenkäfer.
Von Jan Sellner
Ehrenamt in Stuttgart: Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ehrenamt in Stuttgart Stadtführerin, Plauder-Telefon, Katzenhilfe – hier könnt ihr Gutes tun

Ihr seid schon lange auf der Suche nach einem coolen Ehrenamt in Stuttgart? Wir haben da ein paar Ideen – auch für Schüchterne und Menschen, die kein Commitment eingehen wollen.
Von Julia Mähl
17 spannende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart

Die schönsten Häuser 17 spannende Architektur-Spaziergänge in Stuttgart

Architektur to go: In unserer Serie „Architektur-Spaziergang in Stuttgart“ zeigen wir die interessantesten Wohnhäuser, die prächtigsten Villen und spektakulärsten öffentlichen Gebäude – und bisher wenig beachtete Architekturperlen in Stuttgart.
Von Nicole Golombek
Weitere Artikel zu Stuttgart Fasnet Fasching Umzug Innenstadt Newsblog
 
 