Die Narren sind los! Die fünfte Jahreszeit kommt auch in Stuttgart mit Macht. Vom Kübelesrennen bis zum großen Faschingsumzug planen die Fasnetsvereine ein umfangreiches Programm.
26.01.2026 - 11:08 Uhr
Manche sagen, in Stuttgart habe die Fasnet keine Tradition. Dafür gibt es in der Landeshauptstadt aber eine erkleckliche Anzahl von Fasnets- und Karnevalsvereinen, die Rathäuser stürmen, Garde tanzen, sich Kübelesrennen liefern, im Häs durch die Straßen ziehen und am Aschermittwoch tränenreich ihre Geldbeutel waschen. In der fünften Jahreszeit ist in Stuttgart einiges geboten – vom Kinderfasching bis zur Prunksitzung, vom Maskenball bis zum Guggenkonzert, vom Straßendapp bis zum großen Umzug. Wir geben eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.