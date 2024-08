Das Pfffestival bringt Farbe auf Stuttgarter Fassaden. Marc David Spengler ist einer der beteiligten Künstler und erzählt, wie Murals ihre Macher auch körperlich herausfordern.

Andrea Kachelrieß 22.08.2024 - 16:55 Uhr

Wie ist das, eine Hauswand mitten im Sommer zu bemalen? Das tun gerade die am Pfffestival beteiligten Künstlerinnen und Künstler in Stuttgart – und von allen sechs Fassaden-Schaffenden hatte der Stuttgarter Marc David Spengler den härtesten Job. Am Männerwohnheim in der Friedhofstraße, an dem er eine rund 20 Meter hohe und sieben Meter breite Wand gestaltete, konnte keine Hebebühne aufgestellt werden, da sie Zufahrten blockiert hätte.