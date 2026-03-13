Fastenbrechen im Ramadan Auch nicht-muslimische Kinder kommen in die Esslinger Moschee
In der Esslinger Moschee sind nicht-muslimische und muslimische Kinder zum Fastenbrechen zusammengekommen. Wie lief das ab?
In der Esslinger Moschee sind nicht-muslimische und muslimische Kinder zum Fastenbrechen zusammengekommen. Wie lief das ab?
Nicht-muslimische und muslimische Kinder der Esslinger Herder-Grundschule haben erstmals zusammen das Ramadanessen gefeiert. Das interreligiöse Fastenbrechen fand am Donnerstagabend in der Esslinger Moschee statt. „Wir sind Nachbarn. Wir sind Freunde. Unsere Kinder drücken gemeinsam die Schulbank. Ich wünsche mir von Herzen, dass genau das immer bestehen bleibt“, sagte Yasemin Bay, staatlich geprüfte Islamlehrerin an der Herderschule, zu Beginn der Veranstaltung. Seit zwei Jahren organisiert sie das Fastenbrechen für die Kinder – zuerst nur mit muslimischen Schülerinnen und Schülern, nun auch mit nicht-muslimischen Kindern.