Fastenzeit Wie sinnvoll ist Enthaltsamkeit im Bett?
Jetzt beginnt die Fastenzeit – manche wählen eine besondere Art der Enthaltsamkeit: Sie verzichten auf Geschlechtsverkehr. Das soll das Verlangen steigern. Schadet es der Beziehung?
Die Menschen in Deutschland trinken im Durchschnitt jährlich 91,6 Liter Bier. Sie essen 55 Kilo Fleisch und 22,5 Kilo Süßes. Die Menschen hierzulande haben auch, je nach Alter, durchschnittlich 48- bis 60-mal pro Jahr Geschlechtsverkehr. Es gibt eine Sache, die ihn von den anderen Dingen unterscheidet, auf die wir in der Fastenzeit normalerweise verzichten: Der Konsum von Alkohol, Süßigkeiten und Fleisch liegt deutlich über den Empfehlungen etwa der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Für Geschlechtsverkehr gibt es so eine Empfehlung nicht. Kann der Verzicht dann überhaupt Sinn ergeben?
