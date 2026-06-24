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  6. Der TSV Grafenau ist im Abstiegskampf auf der Höhe

Faustball 2. Bundesliga Der TSV Grafenau ist im Abstiegskampf auf der Höhe

Faustball 2. Bundesliga: Der TSV Grafenau ist im Abstiegskampf auf der Höhe
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Tim Söns (re.) TSV Grafenau holen einen wichtigen Sieg in der Partie gegen den TV Segnitz. Foto: Albert Kraushaar

TSV Grafenau ringt im Abstiegskampf der Faustball-2. Bundesliga den TV Segnitz mit 3:2 nieder. Im heißen Kellerduell fällt die Entscheidung erst im fünften Satz.

Am vorletzten Spieltag der zweiten Faustball-Bundesliga wartete auf den TSV Grafenau noch ein echtes Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Auf der Anlage des MTV Rosenheim musste das TSV-Quintett neben dem Gastgeber auch noch gegen Schlusslicht TV Segnitz antreten – und gewann diese wichtige Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf letztlich knapp mit 3:2.

 

Nachdem die Grafenauer bei ihrem Heimspieltag gegen den TV Waldrennach und den TV Trichtingen zwei deutliche 0:3-Niederlagen hatten einstecken müssen, war klar, dass der Gang nach Rosenheim kein Vergnügungstrip werden wird. Zumal die Gastgeber die Chance witterten, mit einem Sieg gegen das Kaufhold-Quintett an die Spitze der Tabelle zu klettern.

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Gesagt, getan – das Rosenheimer Team um Ex-Nationalspieler Steve Schmutzler schlug dem Aufsteiger aus Grafenau beim 3:0-Sieg (11:6 , 11:7, 11:5) mit viel Wucht, aber auch mit Auge die Bälle ins Feld. „Da war nicht viel zu machen, der MTV steht nicht umsonst an der Spitze der zweiten Liga“, musste TSV-Spielertrainer Tobias Kaufhold feststellen – und ergänzte: „Es galt das Spiel schnell abzuhaken“. So konnte man Körner sparen, denn das Hauptaugenmerk lag auf dem direkt anschließenden Spiel gegen den TV Segnitz.

TSV Grafenau – TV Segnitz 3:2 (8:11 / 11:5 / 11:8 / 5:11 / 11:8)

Dieses Kellerduell der Liga konnten die Grafenauer letztlich im fünften Satz knapp für sich entscheiden. Im ersten Satz geriet der TSV aber gleich wieder in Rückstand – es war der vierte Satzverlust in Folge. Die Sorge, dass die Mannschaft bei den heißen Bedingungen auseinanderfällt, war daher nicht unbegründet.

Doch der nächste Seitenwechsel brachte die Wende. Tim Söns und Matthias Wolff konnten punkten. Der TV Segnitz, erstmals unter Druck, produzierte Eigenfehler, der Ausgleich kam mit 11:5 Bällen relativ deutlich zustande. Auch der zweite Seitenwechsel sah die Grafenauer mit 11:8 Bällen vorne. Doch diese Wende hatte Kraft gekostet: Die Temperaturen lagen über der 30-Grad-Marke, der vierte Satz ging mit 11:5 Bällen glatt an den TV Segnitz.

Dem Ausgleich folgte ein Entscheidungssatz, wo letztmals die Seiten gewechselt werden, sobald ein Team sechs Punkte erreicht hat. Im Faustball ein nicht zu unterschätzendes Mosaiksteinchen, vor allem wenn der Wind mitspielt. „Wir lagen beim letzten Seitenwechsel vorne – und haben den Satz mit 11:8 Bällen nach Hause gebracht“, freute sich Tobias Kaufhold über den 3:2-Sieg. Die Segnitzer kassierten derweil im dritten Spiel eine 0:3-Niederlage gegen die Gastgeber vom MTV Rosenheim – und dürften damit als erster Absteiger feststehen.

TSV Grafenau Tim Söns, Matthias Wolff, Michael Wolff, Fynn Felger, Martin Grözinger, Mathias Feinler.

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