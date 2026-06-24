Faustball 2. Bundesliga Der TSV Grafenau ist im Abstiegskampf auf der Höhe
TSV Grafenau ringt im Abstiegskampf der Faustball-2. Bundesliga den TV Segnitz mit 3:2 nieder. Im heißen Kellerduell fällt die Entscheidung erst im fünften Satz.
TSV Grafenau ringt im Abstiegskampf der Faustball-2. Bundesliga den TV Segnitz mit 3:2 nieder. Im heißen Kellerduell fällt die Entscheidung erst im fünften Satz.
Am vorletzten Spieltag der zweiten Faustball-Bundesliga wartete auf den TSV Grafenau noch ein echtes Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Auf der Anlage des MTV Rosenheim musste das TSV-Quintett neben dem Gastgeber auch noch gegen Schlusslicht TV Segnitz antreten – und gewann diese wichtige Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf letztlich knapp mit 3:2.