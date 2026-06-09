Faustball 2. Bundesliga Süd Zwei Fünf-Satz-Krimis vor eigenem Publikum
Der TSV Grafenau erlebt in der 2. Faustball-Bundesliga Süd einen Heimspieltag mit zwei Partien über fünf Sätze. Ein Comeback auf Seiten der Gastgeber sorgt dabei für Jubel.
Der TSV Grafenau erlebt in der 2. Faustball-Bundesliga Süd einen Heimspieltag mit zwei Partien über fünf Sätze. Ein Comeback auf Seiten der Gastgeber sorgt dabei für Jubel.
Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Bilanz des TSV Grafenau beim Heimspieltag in der 2. Faustball-Bundesliga, an dem die Fans zwei Fünf-Satz-Spiele zu sehen bekamen. „Das erste Heimspiel nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 Sätzen gewonnen, das zweite mit 2:3 verloren. Nach vier Spieltagen Platz sechs mit 6:10 Punkten aus acht Spielen“, resümierte Abteilungsleiter Karl Katz die Lage in der Gruppe Süd. Im Juni beginnt in der Regel die heiße Phase der Faustball-Feldrunde, die in diesem Jahr am 11. Juli schon wieder endet.