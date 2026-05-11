Barcelonas Trainer Hansi Flick erlebt nach dem 2:0 gegen Real Madrid bewegende Meister-Momente – und bedankt sich bei Fans und Mannschaft für ihre Unterstützung und Anteilnahme.
11.05.2026 - 06:29 Uhr
Nach dem emotionalen Titelgewinn des FC Barcelona wurde Erfolgstrainer Hansi Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige - wenige Stunden nach der Nachricht über den Tod seines Vaters - sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche zur erneuten spanischen Meisterschaft entgegen. Im Hexenkessel Camp Nou stimmten die Barça-Fans nach dem 2:0-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid lautstark „Hansi, Hansi“-Sprechchöre an.