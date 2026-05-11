Barcelonas Trainer Hansi Flick erlebt nach dem 2:0 gegen Real Madrid bewegende Meister-Momente – und bedankt sich bei Fans und Mannschaft für ihre Unterstützung und Anteilnahme.

Nach dem emotionalen Titelgewinn des FC Barcelona wurde Erfolgstrainer Hansi Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige - wenige Stunden nach der Nachricht über den Tod seines Vaters - sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche zur erneuten spanischen Meisterschaft entgegen. Im Hexenkessel Camp Nou stimmten die Barça-Fans nach dem 2:0-Sieg gegen den Erzrivalen Real Madrid lautstark „Hansi, Hansi“-Sprechchöre an.

„Das war ein harter Tag für mich. Mein Vater ist gestorben“, gestand der ehemalige Bundestrainer nach der Titelverteidigung. „Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es. Es ist wie eine Familie. Sie haben heute alles gegeben. Ich bin wirklich stolz.“ Auch bei den Fans bedankte sich Flick: „Es ist großartig in diesem Stadion die Meisterschaft im Clásico gegen Real Madrid zu gewinnen.“

Titel-Triumph gegen Real

Die Katalanen machten vor den heimischen Fans die Meisterschaft vorzeitig gegen die Königlichen aus Madrid perfekt. Marcus Rashford (9. Minute) und Ferran Torres (18.) erzielten die Barça-Tore beim Titel-Triumph. Der alte und neue Meister ist bei noch drei ausstehenden Spielen mit 91 Punkten nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Real bleibt vorerst Zweiter mit 77 Punkten.

Wenige Stunden vor dem Abpfiff hatte der Verein bekanntgegeben, dass der Vater von Flick gestorben ist. „Der FC Barcelona und die ganze Blaugrana-Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, schrieb der Verein auf X.

Gedenkminute für Flicks Vater

Flick entschied sich trotz der emotionalen Belastung, im Topspiel der spanischen Liga an der Seitenlinie zu stehen. Beide Mannschaften liefen im Camp Nou mit Trauerflor auf. Vor Spielbeginn gab es für Flicks Vater eine Gedenkminute.

Nach dem Abpfiff feierten Flick und seine Barça-Spieler den insgesamt 29. Meistertitel des katalanischen Clubs. Für Flick ist es der vierte in einer nationalen Liga. 2020 und 2021 hatte er mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft gewonnen, nun holte er zweimal nacheinander den spanischen Meistertitel mit dem FC Barcelona.