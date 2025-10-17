Der Klassiker ist ein Spitzenspiel: Tabellenführer FC Bayern empfängt den Zweiten Borussia Dortmund – mit Protagonisten mit VfB-Vergangenheit, wie unsere Schnappschüsse zeigen.
17.10.2025 - 12:24 Uhr
Es ist erst der siebte Spieltag, aber es geht bereits um eine Vorentscheidung um die Meisterschaft. „Wenn wir gewinnen, sieht es schon gut aus“, sagte Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer vor dem deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr). Gut ausschauen heißt: Gewinnt der Erste gegen den Zweiten, beträgt der Abstand sieben Punkte.