Andreas Glück ist der letzte Parlamentarier, den die FDP im Südwesten noch hat. Nun will der Europapolitiker im Land mitmischen.
18.06.2026 - 13:30 Uhr
Nein, den Begriff mag er gar nicht. Er sehe sich nicht als „letzten Mohikaner der FDP Baden-Württemberg“, sagt Andreas Glück auf eine entsprechende Nachfrage. „Da würde man ganz vielen Mandatsträgern der FDP unrecht tun“, betont der FDP-Europaabgeordnete und verweist auf die kommunale Verankerung der FDP im Südwesten, auf die vielen örtlichen Mandatsträger und Bürgermeister. Aber er sei natürlich der letzte Parlamentarier, den die FDP im Südwesten hat – nach dem Ausscheiden aus dem Landtag im März 2026 und dem Scheitern bei der Bundestagswahl im Februar 2025.