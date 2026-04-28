Die Fed steht vor ihrem nächsten Zinsentscheid. Warum eine Zinsänderung unwahrscheinlich ist und welche Faktoren die Märkte bewegen, erfahren Sie hier.
28.04.2026 - 11:42 Uhr
Am Mittwoch, dem 29. April richtet sich der Blick wieder auf die US-Notenbank (FED). Nach aktuellem Stand gilt eine Zinspause als wahrscheinlichstes Szenario. Selbst das FedWatch-Tool der CME-Group gibt eine Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent für gleichbleibende Zinsen an. Wichtiger für die Märkte werden allerdings die Signale von noch FED-Chef Jerome Powell für den weiteren Jahresverlauf.