Die Finanzwelt blickt heute wieder gespannt nach Washington. Jeden Monat entscheidet das Federal Open Market Committee (FOMC) über die Neuausrichtung des Leitzinses der US-Notenbank Fed. Aktuell liegt der Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Von einer weiteren Senkung gehen die Märkte aktuell nicht aus. Auch das FedWatch-Tool der CME-Group, das basierend auf Analysen von Fed Funds Futures als wichtiger Indikator gilt, gibt eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für gleichbleibende Zinsen aus. Dennoch, die Aussagen in der Pressekonferenz haben Gewicht, denn sie geben Aufschluss über die weitere Strategie der Fed.

Uhrzeit & Ablauf des Fed-Zinsentscheids heute: Die Bekanntgabe des Fed-Zinsentscheids erfolgt heute, am 18. März 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Direkt im Anschluss erfolgt dann um 19:30 Uhr die Pressekonferenz mit Chairman Jerome Powell. Die Pressekonferenz wird live auf dem Youtube-Kanal der Federal Reserve übertragen. Der Ablauf ist somit wie folgt strukturiert:

19:00 Uhr (MEZ) - Veröffentlichung des Statements des FOMC

- Veröffentlichung des Statements des FOMC 19:30 Uhr (MEZ) - Pressekonferenz mit Jerome Powell

Was die Märkte erwarten

Das die Fed wieder eine Zinspause einlegt, gilt als ausgemacht. Dennoch wird die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell um 19:30 Uhr deutscher Zeit besonders aufmerksam verfolgt, da Anleger auf Hinweise zur weiteren geldpolitischen Ausrichtung hoffen. Die Fed steht vor einem schwierigen Spagat: Der Iran-Krieg hat die Ölpreise stark ansteigen lassen, was Inflationsrisiken erhöht, während gleichzeitig die Konjunktur durch die geopolitischen Spannungen belastet wird. Powell dürfte betonen, dass die Geldpolitik „von Sitzung zu Sitzung“ entschieden wird, um flexibel auf die unsichere Lage reagieren zu können. Zinssenkungen werden von den meisten Experten frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, wobei mögliche Änderungen stark von den weiteren Entwicklungen der Inflation, des Arbeitsmarktes und dem Iran-Krieg abhängen.

Warum der Fed-Zinsentscheid wichtig ist:

Der Fed-Zinsentscheid zählt zu den zentralen Terminen im globalen Finanzkalender, da er Wechselkurse, Aktienmärkte und Kreditkosten beeinflusst. Eine Zinssenkung schwächt meist den Dollar, stützt Investitionen und macht Finanzierungen günstiger, mit Folgen für Wirtschaft und Anleger weltweit.