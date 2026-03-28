Ein fossiler Unterkiefer aus dem Nordosten Ägyptens wirft ein neues Licht auf die Herkunft der Menschenaffen – und damit auch auf unsere eigenen Wurzeln, die 17 bis 18 Millionen Jahre zurückgehen. Ist er der letzte gemeinsame Vorfahre der heutigen Primaten?
Im Nordosten von Ägypten haben Paläontologen einen Ahnen der Menschenaffen entdeckt – und damit auch von uns Menschen. Masripithecus moghraensis lebte vor 17 bis 18 Millionen Jahren und ist vermutlich der jüngste bekannte Vorfahre der Menschenaffen, wie das internationale Forscherteam im Wissenschaftsjournal „Science“ („The dawon of modern apes“) schreibt. Überraschend ist auch der Fundort: Die Art lebte nicht in Ostafrika, sondern im östlichen Nordafrika.