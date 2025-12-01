Fehler bei Erbschaften Was beim Vererben und Erben schief läuft
Die Bereitschaft, sich frühzeitig mit dem eigenen Vermächtnis zu befassen, ist gering. Dies kann Begünstigte in arge Nöte bringen. Vier Kardinalfehler beim Vererben und Erben.
Die Erbschaftswelle rollt – Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich rund 400 Milliarden Euro vererbt. Nur ein Teil der Nachlässe wird vom Fiskus veranlagt: Laut dem Statistischen Bundesamt haben die Finanzverwaltungen für 2024 Erbschaftsteuer in Höhe von 8,5 Milliarden Euro festgesetzt. Steuerlich berücksichtigt wurden Übertragungen im Gesamtwert von 64,1 Milliarden Euro – darunter Vermögen wie Barmittel, Wertpapiere, Gold (33,1 Milliarden Euro) sowie Grundbesitz (27,4 Milliarden). Was ist zu beachten, wenn die Eigentumswerte möglichst bewahrt werden sollen? Dies sind vier der größten Fehler.