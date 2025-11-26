OB Frank Nopper hat am Mittwochabend im Hof des Alten Schlosses den Stuttgarter Weihnachtsmarkt eröffnet. 250 Beschicker stehen bis 23. Dezember in der Innenstadt.
26.11.2025 - 19:54 Uhr
Draußen vor dem Tor hat schon der Trubel begonnen. Um 17 Uhr wurde der erste Glühwein beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt ausgeschenkt. Die Besucher sollen nicht so lange dürsten. Drinnen im Hof des Alten Schlosses nährt man sich zunächst an Geistigem und Besinnlichen. Um 18 Uhr eröffnet OB Frank Nopper den Weihnachtsmarkt offiziell.