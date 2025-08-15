Am US-Militärstützpunkt in Stuttgart-Möhringen kommt es am Freitagvormittag zu ungewöhnlichen Geräuschen. Hintergrund ist der Wechsel an der Spitze des US-Afrika-Kommandos.
15.08.2025 - 13:55 Uhr
Als am Freitagvormittag Knallgeräusche über den Kelley Barracks in Stuttgart-Möhringen zu hören sind und anschließend weißer Rauch aufsteigt, hat das manch Unbeteiligten im Umkreis in Aufregung versetzt. Doch allen, die Bescheid wussten, war klar: Das muss mit der Feier zum Wechsel des US-Afrika-Kommandos zusammenhängen. Denn in Stuttgart liegt der Africom-Hauptsitz, der von hier aus die militärischen Aktivitäten der US-Streitkräfte auf dem afrikanischen Kontinent koordiniert.