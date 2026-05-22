Feier in Stuttgart: Was geschieht, wenn der VfB Pokalsieger wird?

Glaubt man den Experten, stehen die Chancen gering. Bayern München ist der große Favorit am Samstag (20 Uhr) im Pokalfinale in Berlin. In Stuttgart bereitet man sich dennoch vor für den Falle einer Überraschung – und darauf einen frisch gebackenen Pokalsieger VfB Stuttgart zu empfangen.

Man hat ja aus dem Vorjahr eine gewisse Übung. Doch anders als damals würde die gesamte Feier nicht in der Innenstadt, sondern im Neckarpark stattfinden. Das liegt daran, dass ja der Schlossplatz durch das SWR-Sommerfestival belegt ist und man deshalb auch schon zum gemeinsamen Fußballschauen nach Bad Cannstatt ausgewichen ist.

Dort werden am Samstagabend am Museumshügel 18 000 Fans das Finale auf drei Leinwänden schauen können, eine Bühne ist aufgebaut. Diese Infrastruktur würde man auch am Sonntag nutzen. Die Mannschaft des VfB wird um die Mittagszeit in Berlin abheben, dann vom Flughafen in Echterdingen zur MHP-Arena fahren. Am frühen Nachmittag wird sie dort eintreffen, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Vom Stadion aus gibt es dann einen kurzen Corso über die Mercedesstraße zur Mercedes-Niederlassung. Wo es einen Empfang von OB Frank Nopper geben wird. Anschließend zeigt sich die Mannschaft auf der Bühne. Ehe es in den Urlaub oder zur WM nach Nordamerika geht. So das Konzept.

Nun liegt es an der Mannschaft, ob in der Heimat umsonst getüftelt und geplant wurde. Verliert der VfB, ist am Sonntag Ruhe im Neckarpark.