Feier in Stuttgart Was geschieht, wenn der VfB Pokalsieger wird?
Man ist in Stuttgart gerüstet für den Fall der Fälle. Sollte der VfB im Pokalfinale gegen die Bayern gewinnen, ist man vorbereitet. Was ist geplant?
Man ist in Stuttgart gerüstet für den Fall der Fälle. Sollte der VfB im Pokalfinale gegen die Bayern gewinnen, ist man vorbereitet. Was ist geplant?
Glaubt man den Experten, stehen die Chancen gering. Bayern München ist der große Favorit am Samstag (20 Uhr) im Pokalfinale in Berlin. In Stuttgart bereitet man sich dennoch vor für den Falle einer Überraschung – und darauf einen frisch gebackenen Pokalsieger VfB Stuttgart zu empfangen.