Die Zacke gehört zu Stuttgart wie der Fernsehturm oder die Wilhelma. Nun wurde sie schon 140 Jahre alt. Zum Geburtstag der Zahnradbahn gab es am Wochenende eine große Feier in der historischen Wagenhalle.

Georg Linsenmann 06.10.2024 - 11:52 Uhr

„Stuttgart auf Zack!“ Unter diesem Motto wurde in der historischen Wagenhalle der 140. Geburtstag der Zahnradbahn gefeiert. Auf Zack sein musste allerdings auch, wer dieses Fest nicht versäumen wollte, denn das ging nur per Anmeldung. Um auf dem überschaubaren Terrain des kleinen SSB-Depots an der Filderstraße, Ecke Alte Weinsteige, des erwartbaren Ansturms Herr zu werden, wurden drei jeweils zweistündige Besuchslots für jeweils 200 Interessierte angeboten. Und dieses Angebot ging offenbar „weg wie warme Semmeln“.