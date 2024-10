Ob als Geist, Zombie oder sexy Hexe: Wer am 31. Oktober noch nichts vor hat, kann sich auf 13 ziemliche coole Halloween-Partys im Stuttgarter Kessel freuen.

Julia Mähl 18.10.2024 - 14:45 Uhr

Einst glaubten die Menschen daran, dass in der Nacht vor Allerheiligen die Geister der Toten auf die Erde zurückkommen. Um sie zu vertreiben, schlüpfte man in gruselige Kostüme und spukte selbst durch die Straßen. Auch wenn heute nur noch wenige an diese Schauergeschichte glauben, schlüpfen wir am 31. Oktober gerne in schaurige Kostüme und geistern damit über die Tanzflächen der Stadt. Fridas Pier, Schräglage, Proton und Co. – sie alle haben für Halloween ein extra Programm auf die Beine gestellt. Also, rein ins Horror-Kostüm und rauf auf die Tanzfläche!