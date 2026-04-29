Feiern, Sport, Gartenarbeit: Am 1. Mai in BW ist Rücksicht Pflicht. Wer zu laut wird, riskiert Ärger – und das nicht nur mit den Nachbarn. Wo die Grenzen verlaufen, zeigt der Überblick.
29.04.2026 - 07:59 Uhr
Der 1. Mai ist einer der wenigen Feiertage, die nicht aus religiöser Tradition stammen. Seit über 130 Jahren gehört er den Gewerkschaften, den Kundgebungen, dem Frühling – und dem kollektiven Aufatmen nach einem langen April. Doch während man entspannt die Bratwurst auflegt oder die Wanderschuhe schnürt, lauert im Hintergrund ein Regelwerk, das nicht jeder kennt.