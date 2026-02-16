Fellbach Lichtblick im Handwerk: Beruf des Zimmermanns ist beliebt
Überwiegend skeptische Blicke in die Zukunft: Doch beim Wintertreffen zwischen den Handwerkern und der Stadt Fellbach ist in manchen Bereichen auch Zuversicht spürbar.
Die zuletzt offenkundig desolate finanzielle Lage der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) auf der einen Seite sowie die wirtschaftliche Lage des heimischen Handwerks auf der anderen – diese beiden von gravierenden Herausforderungen gekennzeichneten Schwerpunkte standen im Vordergrund des jährlichen Austauschs, der kürzlich wieder zwischen der Kreishandwerkerschaft Rems-Murr und der Fellbacher Stadtspitze stattgefunden hat.