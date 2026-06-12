Für viele Bürgerinnen und Bürger ist sie das optisch auffälligste Negativbeispiel für die marode Lage der Stadt in Fellbach: die Brücke über den Bahngleisen. Sie ist im Zuge der Höhenstraße offenkundig in einem ähnlich miserablen Zustand wie die Stadfinanzen im Rathaus am Fuße des Kappelbergs.

Weil an den Seitenteilen der Brücke offenkundig Gefahr im Verzug ist, wurden die Fahrbahnen bereits vor zwei Jahren erheblich verkleinert. Es gilt Tempo 30, und die Fußgänger dürfen den eigentlichen Gehweg nicht mehr benutzen, sondern müssen auf einem abgegrenzten Teil der Fahrbahn laufen, durch hüfthohe Poller und Betonblöcke vor den Autos und tonnenschweren Lastkraftwagen halbwegs geschützt.

Brücke wurde in den 1970er Jahren errichtet

Doch immerhin, die seit Langem diskutierte, umfassende Sanierung der Brücke ist in Sicht, wie kürzlich im Gemeinderat bekannt gegeben wurde – wenn auch noch in sehr weiter Ferne: Realistisch dürfte aus Beobachtersicht nach den bisherigen Erfahrungen mit derartigen Projekten sein, dass die neue Ersatzbrücke wohl erst 2031 befahren werden kann

Die Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn in der Höhenstraße, also der westlichen Umgehungsstraße Fellbachs, wurde in zwei Teilen zwischen 1971 und 1979 gebaut, wie Christiane Gegenfurtner in ihren schriftlichen Erläuterungen zum Thema ausführte. Im Zuge des viergleisigen Ausbaus der Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen für die S-Bahn musste die Brücke auf 25 Meter erweitert werden. Dabei blieb ein zusätzlicher Brückenpfeiler zwischen den Gleisen erhalten, der nach heutigem Stand der Technik ungünstig steht. Man strebe an, so Gegenfurtner, „die Gleisanlagen der Deutschen Bahn in einem Zuge ohne Pfeiler zu überspannen“.

Bereits 1991 und 2014 wurden Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen. 2018 und 2023 wurden Risse, Absackungen, verstärkte Abplatzungen des Betons sowie Korrosionsschäden festgestellt. Eine ergänzende Untersuchung im Herbst 2024 ergab zudem Schäden an den über den Gleisen liegenden Kappen. Gegenfurtner: „Diese Kappen ragen als außenliegende Betonteile über die Gleise und hätten ohne die erfolgte Sicherung mittels Ballastelementen auf die Gleise kippen können und den Bahnverkehr massiv gefährdet.“

Aus Sicherheitsgründen ließ die Stadt nach Auskunft von Baubürgermeisterin Beatrice Soltys deshalb einen sogenannten Fahrbahnanprallschutz installieren, die Fahrbahn wurde eingeengt und die zulässige Geschwindigkeit für die Überfahrt von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert.

Gemeinsam mit einem Ingenieurbüro wurden drei Varianten zur Instandsetzung der Brücke untersucht: zum einen ein Ersatzneubau, wie er im Fachterminus bezeichnet wird. Zum zweiten eine Überbauerneuerung auf bestehenden Unterbauten. Und als Variante 3 eine grundhafte Instandsetzung des Bauwerks. Neben den Baukosten wurden unter anderem Fördermöglichkeiten, Risiken, Ingenieurbauaspekte, Verkehrsführung sowie der zeitliche und logistische Ablauf bewertet. Baudezernentin Soltys: „Die eindeutige Empfehlung der Fachleute ist, neu zu bauen.“

Die Variante 1 als Empfehlung der Machbarkeitsstudie sieht somit den kompletten Ersatzneubau der Brücke ohne Pfeiler im Gleisbereich vor, was künftige Prüfungen und Unterhaltungsarbeiten erleichtert. Zudem kann dieser Ersatzneubau aus dem Förderprogramm für kommunalen Straßen- und Brückenbau mitfinanziert werden – sodass die bisher auf fast 7 Millionen Euro taxierten Gesamtkosten am Ende für die Stadt Fellbach geringer ausfallen dürften.

Die Brücke im Zuge der Höhenstraße Fellbach ist eine von lediglich drei Möglichkeiten, im Stadtgebiet die Bahnlinie zu überqueren oder unten drunter zu fahren. Foto: Stadt Fellbach

Mit dem Planungsbeschluss startet nun die ausführliche, nach Verwaltungsangaben vier- bis fünfjährige Planungsphase, in deren Verlauf unter anderem Bestandsvermessungen, Bauwerks- und Schadstoffuntersuchungen sowie umfangreiche Abstimmungen mit der Deutschen Bahn erfolgen. Parallel werden Genehmigungsverfahren vorbereitet, die Bauvorlageberechtigung bei der Deutschen Bahn eingeholt und ein Vergabeverfahren für die Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Brückenplanung aufgesetzt.

Zum weiteren Zeitplan wies Soltys darauf hin, „dass wir, wenn alles gut läuft, frühestens Anfang 2030 von einer Umsetzung der Maßnahme sprechen können“. Realistisch dürfte aus Beobachtersicht nach den bisherigen Erfahrungen mit derartigen Projekten sein, dass die neue Ersatzbrücke wohl erst 2031 befahren werden kann. „Wir werden Sie mitnehmen und regelmäßig auf dem Laufenden halten“, betonte Soltys.

In der Debatte wies Sara Schmalzried (Grüne) auf den „dringenden Handlungsbedarf“ angesichts des „schlechten Allgemeinzustands des Brückenbauwerks“ hin. Die Darstellung der Schäden durch das in Stuttgart-Feuerbach ansässige Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner sei imposante 15 Seiten lang: „Netzrisse in den Pfeilern, durchdrückendes Wasser, gerissener Gehwegbelag und Durchfeuchtung sind nur einige Beispiele aus dem hier vorliegenden Mängelkatalog.“

Was passiert bei einem vorzeitigen Totalausfall der Brücke?

Für die Freien Wähler/Freien Demokraten betonte Ralf Holzwarth: „Die Schäden betreffen zentrale Aspekte wie Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Die provisorischen Sicherungsmaßnahmen der letzten Jahre konnten zwar akute Risiken abfangen, aber sie ersetzen keine tragfähige Lösung.“ Die Variante 1, also der Ersatzneubau, sei „die technisch sinnvollste, wirtschaftlichste und langfristig verlässlichste Lösung“.

Allerdings sollte sich nach Holzwarths Appell die Fellbacher Bauverwaltung „frühzeitig mit einem Plan B beschäftigen“. Denn: „Wir brauchen ein Konzept, wie wir mit Einschränkungen oder einem Totalausfall der Brücke umgehen würden – verkehrlich, organisatorisch und kommunikativ.“