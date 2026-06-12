Fellbach Neue Brücke über die Bahngleise: Fertigstellung frühestens 2031
Die Stadt Fellbach unternimmt erste Schritte, um die Problemzone an der westlichen Umgehungsstraße zu entschärfen. Die Gesamtkosten liegen bei 7 Millionen Euro.
Die Stadt Fellbach unternimmt erste Schritte, um die Problemzone an der westlichen Umgehungsstraße zu entschärfen. Die Gesamtkosten liegen bei 7 Millionen Euro.
Für viele Bürgerinnen und Bürger ist sie das optisch auffälligste Negativbeispiel für die marode Lage der Stadt in Fellbach: die Brücke über den Bahngleisen. Sie ist im Zuge der Höhenstraße offenkundig in einem ähnlich miserablen Zustand wie die Stadfinanzen im Rathaus am Fuße des Kappelbergs.